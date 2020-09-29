Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanlığı tarafından Van Gölü'nde yürütülen su altı araştırmalarında, yaklaşık 30 metre uzunluğunda yeni bir batık gemi bulundu.

Türkiye'nin en büyük gölü olan 800 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü'nde bulunan Rus batıkları, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Daha önce Adilcevaz ilçesinde göl içinde kale ve peri bacaları gibi yapıtlar bulunurken, daha sonra yapılan dalışlar ve araştırmalar üzerine de Ruslar tarafından yapılan 41 metrelik bir şilep gün yüzüne çıkarılmıştı.

Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi civarında bulunan batığa dalış gerçekleştiren Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı ve üyeleri, bu batığı fotoğraf ve video ile kayıt altına aldı.

Van Gölü’nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı İZLE

“ÜST GÜVERTESİ GÖTÜRÜLMÜŞ”

Van Gölü havzasında bugüne kadar yaptıkları çalışmalarına bugün de bir yenisini daha kattıklarını ifade eden Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, “Daha öncesinde Mustafa Sarı ve Mustafa Akkuş hocalarımızla beraber yapmış olduğumuz çalışmalardan sonra bugün de dernek olarak Muradiye ilçesinde bağlı Ünseli Mahallesi’ndeyiz. Şu anda, geçmişte Arnis Öğretmen Okulu'nun bulunduğu noktadayız. Alparslan isminde yaklaşık 30 metre tahmin ettiğimiz suyun altında kalan bir batığımız vardı. Bugün bu batığı gün yüzüne çıkardık. Fakat bu batığın bir serüveni daha var. Bu batığın kıyıda oluşu hasebiyle üst güvertesinin komple zamanla söküp götürdüklerini gördük, kalan kısmı da altta. Dümenin yarısı görünüyor. Burası bataklık olduğu için geminin yarısı balçığa gömülmüş vaziyette.” dedi.

“3 RUS BATIĞINDAN BİRİ”

Bu batığın 3 Rus batığından birinin olduğunu tahmin ettiklerini ifade eden Birol, şöyle devam etti:

“Geçmiş yıllarda Van Gölü etrafındaki ulaşım ve yük taşıma işlemleri ağırlık olarak göl üzerinden gerçekleştiğini biliyoruz. Bu anlamda Van Gölü geçmiş yıllarda yoğun bir trafiğine sahipti. Van Gölü'ne ait geçmiş verileri incelediğimizde Rusların Van Gölü'nde kullanılması için 3 adet gemi yaptıklarını biliyoruz.

Bu gemilerden birini geçmiş yıllarda gün yüzüne çıkardık. Bugün burada yapmış olduğumuz su altı dalışı ile görüntülediğimiz batığın 3 Rus batığından birinin olduğunu düşünüyoruz. 1550’li yıllarda Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan'ın yaptığı gölgeli koy yer almaktadır. Van Gölü havzasının en dikkat çeken noktalarından birisi burası. Arnis Öğretmen Okulu kapandıktan sonra Anadolu Lisesi'ne döndü. Bu kısımda batıkların olduğunu kimse bilmiyor.





Gemi perçinle yapılmış. Saclar birbirine perçinlenmiş. Ahşap yine olduğu gibi Van Gölü havzasının suyundan olsa gerek sodalı ve tuzlu oluşundan dolayı sapasağlam duruyor. Tatvan bölgesinde bulunan, Ruslar tarafın yapılan batık şilep ile buradaki şilebi incelediğimiz zaman yapısal olarak birebir benzediklerini görüyoruz.

Ayrıca bu bölgenin geçmişte tersane olarak kullanılması bu tezimizi güçlendiren diğer bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Gemi üzerindeki ahşaplar adeta dün yapılmış gibi sağlam bir şekilde duruyor, çürüme oluşmamış.”