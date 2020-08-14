Gün batımını çekmek isteyen bir akademisyenin kamerasına, metrelerce uzunlukta ve sırtı zikzaklı bir canlı takıldı. Görünen canlı, akıllara 'Van Gölü Canavarı' efsanesini getirdi.

Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, geçtiğimiz günlerde Van'ın Edremit ilçesine gün batımını çekmek için gitti.

Görüntü montajı sırasında sıra dışı bir cisim fark eden Önen, gün batımıyla birlikte Van Gölü’nde hızlıca hareket eden ve çentiği bulunan bir cisim gördü.

GÖRENLER VAN GÖLÜ CANAVARI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Gördüğü karşısında şoke olan Önen, daha sonra bu görüntüyü birçok kişiye gösterdi. Görüntüdeki cismi görenler ise ‘Van Gölü Canavarı’ olarak yorumladı.

Van Gölü'nde gün batımını çektiği sırada bir canlı gördü ViDEO

HAYRETLER İÇİNDE KALDI

İHA muhabirine konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Edremit’te çektiği videoyu montajlarken gördüğü cisim karşında hayretler içinde kaldığını belirtti.

"EDREMİT GÜN BATIMIYLA, TATVAN GÜN DOĞUMU İLE MEŞHUR"

Uzun yıllardan beri Van Gölü ve çevresini gözlemlediğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Önen, “Gözlemlediğim objelerin ise videosunu oluşturmaktayım. Van Edremit gün batımıyla, Bitlis Tatvan ise gün doğumuyla ünlüdür. Van Edremit’te gün batımını çektim. Çektiğim görüntüyü video düzenleme programıyla düzenlemekteydim. Bu sırada düzenleme yaparken bir objenin ekrandan hızlıca geçtiğini görünce hayretler içinde kaldım.” dedi.

"BİRÇOĞU BUNUN BİR CANAVAR OLDUĞUNU İDDİA ETTİ"

Görüntüdeki cismi birçok insana gösterdiğini dile getiren Önen, “Bu obje kadraja sığmıyor, çok hızlı hareket ediyor ve onlarca çentiği var. Heyecanla çevremdeki birçok insana gösterdim. Birçoğu bunun bir canavar ve yaratık olduğunu iddia etti. Bu onlarca yıldır haber konusu olmakta ve konuşulmaktadır. Ancak şu ana kadar bilimsel olarak açıklığa kavuşturulmadığından günümüzde de tartışılmaktadır.” diye konuştu.

"BİLİMSEL OLARAK İNCELENMESİ GEREKİYOR"

Görüntülerin bilimsel olarak incelenmesini ve Van Gölü’nde çalışmalar yapılmasını öneren Önen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Normalde ben bu videoyu paylaşmayacaktım. Çevremdeki insanlar, bunun toplumsal bir farkındalık oluşturabileceğini bilimsel çalışmalar için bir önayak oluşturabileceğini önerdi. Böylece beni ikna ettiler. Bunun bilimsel olarak incelenmesi gerekiyor. İleriki zamanda bu konu tartışılacaktır. Bekleyip göreceğiz.”





















