Van Gölü’nde martı ölümü: Kuraklık sayıyı artırdı Kuraklığın vurduğu Van Gölü'nde inci kefali göçü erken tamamlandı. Bu da martı ölümlerini artırdı. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bir yerde gıda ve güvenlik sorunu olduğu zaman üreme de sona erer" dedi.

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İHA

Üreme zamanlarında insanların olmadığı ve kendileri için tehlike oluşturmayan güvenli yerleri tercih eden martılar, Van Gölü’ndeki adaları seçiyor.

Van Gölü üzerinde yer alan ve dev martı yuvası olarak bilinen Adır Adası’nda, her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu martı ölümleri yaşandı.

Ancak bu yıl ölümler, geçmiş yıllara oranla daha fazla oldu.

Salgınla ilgisi yok...

Bölge halkını tedirgin eden toplu ölümlerinin yaşandığı Tuşba ilçesine bağlı Adır Mahallesi’ne giden Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, inceleme yaptı.

Durumun salgınla ilgisinin olmadığını söyleyen Aslan, genç martı ölümlerinin açlığa bağlı stresten kaynaklandığını açıkladı.

Van Gölü Havzası’nın birçok yaban hayvana ev sahipliği yaptığını Aslan, şöyle konuştu:

"Ekolojik dengede bir bozukluk meydana getirdi"

Martılar güvenli ve gıdanın olduğu yerlere yerleşirler. Van Gölü havzasında yaşayan martılar da üremek için biyolojik düşmanlarının olmadığı adaları tercih etmektedir. Van Gölü’ndeki en büyük ada olan Adır Adası başta olmak üzere Çarpanak ve Akdamar adalarında kuluçkaya yatan martılar, üremelerini tamamlayıp tekrar dönmektedir. Mart ayının başlarında Adır Adası’na gelen martılar, Ağustos’un başına kadar üremelerini tamamlar. Martılar; akarsulara göç eden inci kefalleriyle bolca beslenmekte ve bu beslemeye bağlı olarak da üremesini artırmaktadır. Ancak bu sene kuraklığın etkisiyle inci kefallerinin göçlerini erken tamamlaması, ekolojik dengede bir bozukluk meydana getirdi. Bu nedenle her sene yaşanan martı ölümlerinin sayısı bu yıl daha da artmış oldu.

Kuraklığa bağlı gıda ve güvenlik sorunu yaşandı

Ölümlerin nedenini tespit etmek amacıyla bölgedeki numuneleri değerlendirdiklerini dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

Ölüm nedenlerinin salgın hastalığa bağlı olmadığını tespit ettik. İnci kefallerinin göçünün erken tamamlaması, martılardaki stresi artırdı ve ölüm biraz daha fazla görüldü. Bu ölümler vatandaşı tedirgin etti ama salgın bir hastalığın olmadığı sonucuna varıldı. Yaptığımız incelemelerde bu seneki martı yavrularında ölüm görüldü. Bir yerde gıda ve güvenlik sorunu olduğu zaman üreme de sona erer. Bu şekilde devam etmesi durumunda martılar üremek için kendilerine göre bir yöntem belirleyecektir. Daha güvenlikli ve gıdanın bol olduğu alanlarda kuluçkaya yatacaklardır. Dışarıdan insan müdahalesi olmadan ekolojik denge seyrini devam ettirir.

"Ölen martıların toplanmasını talep ediyoruz"

Van Gölü’nde 30 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çıkla ise sahilde yiyecek bulamayan çok sayıda martının öldüğünü belirterek, “Bölgede yaşayanlar olarak bu durumdan rahatsızız. Çevre kirliliğinden dolayı ölen martıların toplanmasını talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.