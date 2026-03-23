Van, Hakkari ve Bitlis’te 103 yerleşim yeri yolları kapalı

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 9 mahalle ile 11 mezra yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, toplam 20 kapalı yolu açmak için yoğun mesai harcıyor.

Başkale ilçesinde de kar temizleme çalışmaları devam ederken belediye ekipleri, cadde ve sokakları ulaşıma hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

HAKKARİ'DE 82 KÖY VE MEZRANIN YOLU KAPALI

Hakkari’de iki gündür devam eden kar ve sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi, kent genelinde 82 köy ve mezra yolunun kapandığını bildirirken karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşlar, evlerinin ve araçlarının üzerindeki karı temizlerken sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle bazı güzergahlarda zor anlar yaşıyor. Belediye ve Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarında kar temizleme faaliyetlerini sürdürüyor.

BİTLİS

Bitlis’te ise İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle bir köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Kurtkan, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların başlatıldığını aktardı.