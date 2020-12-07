Sürücüler ve mesaiye gideceklerin sıkıntı yaşamaması için belediye ekipleri, hemen tuzlama çalışması yaptı.

Van kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Gece saat 01.30 sularında başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yurt genelinde olduğu gibi Van'da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine saatler kala yağan kar, karla mücadele ekiplerini teyakkuza geçirdi.

Sürücüler ve mesaiye gidecek vatandaşların sıkıntı çekmemeleri için belediye karla mücadele ekipleri, hazır hale getirildi.

TEDBİR ALINAN YOLLAR

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri ise sorumluluk bölgesi Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 Rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2730 Rakımlı Güzeldere Geçidi, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi, Çaldıran-Doğubayazıt yolu üzerinde bulunan Tendürek Geçidi ile çevre illerin bağlantı yollarında tedbirlerini artırdı.

Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı ViDEO