Van'da 19 emekliyi dolandıran şüpheliler yakalandı

DHA

Dolandırıcılar her yolu deniyor.

Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.

Son olay Van'da yaşandı.

EMEKLİLERİ DOLANDIRDILAR

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabit gelirli ve emekli 19 vatandaşı dernek üyesi yaptıkları, derneğin anlaşmalı olduğu firma üzerinden sahte kömür satışı göstererek senet imzalattıkları, faizli borçlandırdıkları ve icra yolu ile maaşlarının bir kısmına el koydukları tespit edilen 9 şüpheli şahsa yönelik 7 ikamet, 3 iş yeri ve 1 derneğe eş zamanlı operasyon düzenlendi.

YAKALANAN 9 ŞÜPHELİNİN YASAL İŞLEMLERİ BAŞLADI

Operasyonda 2 bin 38 adet senet, 1 adet tabanca, 18 adet fişek ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 9 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı bildirildi..