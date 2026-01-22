Van’da 2026’nın ilk hilal ayı görsel şölen sundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılının ilk hilal ayı, akşam saatlerinde Van semalarında etkileyici bir manzara yarattı.

Gün batımından kısa süre sonra yükselen hilal ay, parlak ve net görünümüyle kentin birçok noktasında dikkat çekti.

HİLAL AY VAN GÖLÜ ÜZERİNDE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü berrak kış gecesinde, ayın en zarif hali olan hilal formu, Van Gölü üzerinde süzülerek izleyenleri büyüledi.

Van Ferit Havalimanı'ndan kalkan iki uçağın gün batımının ardından batı ufkunda ince bir yay şeklinde görünen hilal ayın önünden geçmesi güzel manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.