Jandarmanın düzenlediği iki haftalık eğitimini tamamlayan 38 korucu göreve başladı.

Van Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı, 38 korucuyu göreve hazır hale getirdi.

Göreve başlayacak korucular için koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler alınarak tören düzenlendi.

YEMİN ETTİLER

Türk bayrağı ve silah bulunan masaya ellerini koyarak yemin eden korucular, saygı duruşunda durarak İstiklal Marşı okudu.

İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Haluk Çakaroğlu, yaptığı konuşmada, hazırlayıcı zorunlu eğitimi başarıyla tamamlayan güvenlik korucularının yemin törenini gururla izlediğini aktardı.

"ETTİĞİNİZ YEMİNİ BİR AN BİLE UNUTMAYIN"

Güvenlik korucularının ettiği yeminin, görevleri boyunca en zor şartlarda bile kendilerine yol göstereceğini belirten Çakaroğlu, "Ettiğiniz yemini bir an bile unutmayın. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü daima rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur." diye konuştu.

Van'da 38 korucu yeminin ardından göreve başladı - VİDEO



MÜFTÜNÜN DUASIYLA SONA ERDİ

İlçe Müftüsü İsmail Böyük'ün duasıyla sona eren törene, Kaymakam Fatih Sayar, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör, Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman ve kurum amirleri katıldı.