Van'da 53 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik ekiplerince arama yapılan bir kamyonette 53 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor...

Çalışma kapsamında Edremit ilçesiin Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu.

53 KİLO 200 GRAM EROİN

Narkotik köpeği "Bozo"un da kullanıldığı aramada, kamyonetin koltuk altı kısmı ile kabin arasına gizlenmiş 104 paket halinde 53 kilo 200 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü M.F.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.