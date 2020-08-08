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- Van'da, Ağrı şehidi anısına yapılan şadırvan açıldı
Van'da, Ağrı şehidi anısına yapılan şadırvan açıldı
- DHA
- 08.08.2020 - 10:21
23 yaşındaki Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Karaburun köyü yakınlarında, 18 Nisan 2017 tarihinde, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde şehit olmuştu.
DÜĞÜN İÇİN BİRİKEN PARA İLE ŞEHİDE ANIT YAPILDI
Şehidin acısı ile yıkılan aile, oğulları için Van'ın Erciş ilçesinde yer alan Kara Yusuf Paşa Camii'nin bahçesine, şadırvan yaptırdı. Oğullarının düğünü için biriktirdikleri parayı, şehidin anısına şadırvan yaparak kullanan acılı aile, oğullarının anısını bu şekilde yaşatacak.
AÇILIŞ YAPILDI
Geçtiğimiz hafta bitirilen şadırvanın açılışı ise Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, şehit yakınları ve gaziler tarafından yapıldı.
KURAN OKUNUP DUALAR EDİLDİ
Şehit babası Ömer Bahçe, Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu ile şehit yakınlarına teşekkür etti. Açılışta Kuran'ı Kerim okunup dua edildi.