Van'da, Ağrı şehidi anısına yapılan şadırvan açıldı

3,5 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından haince şehit edilen Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe'nin ailesinin, oğullarının düğünü için biriktirdiği para ile yaptırdığı şadırvanın açılışı gerçekleşti.

23 yaşındaki Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Karaburun köyü yakınlarında, 18 Nisan 2017 tarihinde, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde şehit olmuştu.

DÜĞÜN İÇİN BİRİKEN PARA İLE ŞEHİDE ANIT YAPILDI

Şehidin acısı ile yıkılan aile, oğulları için Van'ın Erciş ilçesinde yer alan Kara Yusuf Paşa Camii'nin bahçesine, şadırvan yaptırdı. Oğullarının düğünü için biriktirdikleri parayı, şehidin anısına şadırvan yaparak kullanan acılı aile, oğullarının anısını bu şekilde yaşatacak.

AÇILIŞ YAPILDI

Geçtiğimiz hafta bitirilen şadırvanın açılışı ise Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, şehit yakınları ve gaziler tarafından yapıldı.

KURAN OKUNUP DUALAR EDİLDİ

Şehit babası Ömer Bahçe, Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu ile şehit yakınlarına teşekkür etti. Açılışta Kuran'ı Kerim okunup dua edildi.















