Van'da eğitim dağılışı yapan polisler eski boru sitemi buldu

İHA

Van Gölü'nde dikkat çekici bir keşif yapıldı.

Eğitim dalışı ile göle giren polisler eski bir boru sistemine denk geldi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği görevlilerimizce; Van Gölü içerisinde kurbağa adamlar tarafından yapılan eğitim dalışında eski zamanlarda su sıvı geçişini sağlamak üzere topraktan imal edilip uç uca geçirilerek döşenen ve dağıtım görevi gördüğü düşünülen su künkü olarak tabir edilen yaklaşık 8-10 metre uzunluğunda boru sistemi tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yetkili makamlara bilgi verilerek ilimizin kültür varlıklarının korunmasına katkı sağlanmıştır"