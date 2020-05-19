Van'da evden çıkamayan vatandaşlara 19 Mayıs gösterisi

Koronavirüs nedeniyle evlerden çıkamayan vatandaşlara hazırlanan gösteriler ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir çoşkuyla kutlandı.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, salgınla mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Yasağın son gününde ise Van'da, evlerinden çıkamayan vatandaşların moral, motivasyonlarını artırmak ve19 Mayıs bayramlarını kutlamak için Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'nce etkinlik düzenlendi.

"RENKLİ VE GÜZEL BİR ETKİNLİK OLDU"

İpekyolu ilçesinde gençlerin yaptığı jimnastik ve egzersiz gösterisine evlerinin balkonlarında Türk bayraklarıyla eşlik eden vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Vatandaşların evlerinin balkon ve camlarında etkinliklere büyük bir coşkuyla eşlik ettiklerini belirten spor eğitim uzmanı Mustafa Yamanyurt, "Çok renkli ve güzel bir etkinlik oldu. Vatandaşlarımız çok eğlendiler. Bayramı bu şekilde kutlayarak çocukları da eğlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Evden çıkamayanlar için 19 Mayıs gösterisi düzenlendi