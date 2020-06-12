Van'da karla mücadele Haziran'da da sürüyor

Van'da karla mücadele Haziran'da da sürüyor

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Bahçesaray ilçesinde kışın çığ düşmesi sonucu kapanan sulama kanalı, yer yer 3 ila 5 metreyi bulan kar kütlesi iş makinesiyle 2 günde açıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun geçen kışın ardından, şu günlerde girdiğimiz yaz mevsiminde Van’da halen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bahçesaray ilçesinde bağlı yaklaşık bin nüfuslu Çatbayır Mahallesi’nin arazilerini sulayan kanal, kışın yağan kar yağışı ve çığ düşmesi sonucu kapandı.

Van'da karla mücadele Haziran'da da sürüyor VİDEO

SU KANALLARI KAPALI KALDI

Mahalle sakinleri, arazilerini sulamak için yer yer 3 ile 5 metreyi bulan karın kapattığı su kanalını açamayınca muhtar Eyüp Kayan, Bahçesaray Belediyesi'nden makinesi talep eti.

2 GÜNDE AÇILDI

Bölgeye giden iş makinesi, kapanan su kanalını 2 gün boyunca yaptığı çalışmayla açtı. Muhtar Kayan, emeği geçenlere teşekkür etti.