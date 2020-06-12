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    Van'da karla mücadele Haziran'da da sürüyor

    Van'da karla mücadele Haziran'da da sürüyor

    Bahçesaray ilçesinde kışın çığ düşmesi sonucu kapanan sulama kanalı, yer yer 3 ila 5 metreyi bulan kar kütlesi iş makinesiyle 2 günde açıldı.
    • İHA
    • 12.06.2020 - 21:31
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    Van'da karla mücadele Haziran'da da sürüyor

    Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun geçen kışın ardından, şu günlerde girdiğimiz yaz mevsiminde Van’da halen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

    Bahçesaray ilçesinde bağlı yaklaşık bin nüfuslu Çatbayır Mahallesi’nin arazilerini sulayan kanal, kışın yağan kar yağışı ve çığ düşmesi sonucu kapandı.

    Van'da karla mücadele Haziran'da da sürüyor VİDEO

    SU KANALLARI KAPALI KALDI

    Mahalle sakinleri, arazilerini sulamak için yer yer 3 ile 5 metreyi bulan karın kapattığı su kanalını açamayınca muhtar Eyüp Kayan, Bahçesaray Belediyesi'nden makinesi talep eti.

    2 GÜNDE AÇILDI

    Bölgeye giden iş makinesi, kapanan su kanalını 2 gün boyunca yaptığı çalışmayla açtı. Muhtar Kayan, emeği geçenlere teşekkür etti.

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