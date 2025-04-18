Van’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Van'ın Edremit ilçesinde saat 23.00 sıralarında Van-Edremit karayolunda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda hem motosiklette hem de otomobilde ciddi maddi hasar oluştu.

EKİPLER YARALI SÜRÜCÜYE MÜDAHALE ETTİ

Araçlarda büyük çapta ezilme ve kırılmaların meydana geldiği kazada motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi vatandaşlar olay yerinde yaparak 112 sağlık çalışanlarına haber verdiler.

Kaza sonrasında yol kısa bir süreliğine kontrol altında tutularak trafiğe açık kaldı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.