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    Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

    Jandarma ekiplerince bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.
    • İHA
    • 18.05.2020 - 15:51
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    Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

    Van'da, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar başarıyla devam ediyor.

    Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Kapan-Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonu düzenlendi.

    SİLAH MÜHİMMAT VE MALZEMELER BULUNDU

    Düzenlenen operasyonda; 1 adet Doçka uçaksavar silah, 1 adet G3 piyade tüfeği ve bu silahlara ait bir miktar fişek, 10 adet havan mühimmatı, 3 adet el bombası, 3 adet EYP düzeneği, 2 adet silah üstü termal dürbün, 2 adet el dürbünü, 200 kilogram amonyum nitrat, çok sayıda örgütsel doküman ve örgütsel kıyafet ele geçirildi.

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