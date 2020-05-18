Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

Jandarma ekiplerince bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Van'da, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar başarıyla devam ediyor.

Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Kapan-Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonu düzenlendi.

SİLAH MÜHİMMAT VE MALZEMELER BULUNDU

Düzenlenen operasyonda; 1 adet Doçka uçaksavar silah, 1 adet G3 piyade tüfeği ve bu silahlara ait bir miktar fişek, 10 adet havan mühimmatı, 3 adet el bombası, 3 adet EYP düzeneği, 2 adet silah üstü termal dürbün, 2 adet el dürbünü, 200 kilogram amonyum nitrat, çok sayıda örgütsel doküman ve örgütsel kıyafet ele geçirildi.