Van’da sağanak etkili oldu: Su baskınları yaşandı

İHA
Van’da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, birçok bölgede su taşkınlarına neden oldu.
Bazı mahallelerde su baskınları yaşandı
İpekyolu ilçesine bağlı Sarmaç, Yenimahalle Keskin Sokak, Yenimahalle Sönmez Sokak, Bostaniçi, Bostaniçi Huzur Sokak, Karakoç, Karşıyaka mahallelerinde su baskını ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipler bölgelere sevk edildi.
İl genelinde 55 den fazla su baskını ihbarı ve 200 den fazla çağrı cevaplandırılıp ilgili ekiplere iletildi.