Haberler



İç Haber



Van’da sağanak etkili oldu: Su baskınları yaşandı Abone Olun

Van’da sağanak etkili oldu: Su baskınları yaşandı Van’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonucu bazı mahallelerde su taşkınları meydana geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Van’da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, birçok bölgede su taşkınlarına neden oldu. Bazı mahallelerde su baskınları yaşandı İpekyolu ilçesine bağlı Sarmaç, Yenimahalle Keskin Sokak, Yenimahalle Sönmez Sokak, Bostaniçi, Bostaniçi Huzur Sokak, Karakoç, Karşıyaka mahallelerinde su baskını ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipler bölgelere sevk edildi. İl genelinde 55 den fazla su baskını ihbarı ve 200 den fazla çağrı cevaplandırılıp ilgili ekiplere iletildi.

Google News

Abone Ol