Van'da tablet için biriken 36 TL'sini, Azerbaycan'a gönderdi

Bir ortaokul öğrencisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e mektup yazdı. Küçük öğrenci, tablet almak için biriktirdiği 36 TL'sini Azerbaycan'a posta ile gönderdi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Selçuklu Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi İsranur İşleyen, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılarının ardından, Azerbaycan’a destek olmak istediğini ailesine açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e de bir mektup yazarak, kardeş ülke Azerbaycan’ı çok sevdiğini anlattı. İsranur mektubunda, kumbarasında bulunan 36 TL’yi bağışlamak istediğini belirtti.

TABLET İÇİN BİRİKTİRDİĞİ PARASINI YOLLADI

Tablet almak için biriktirdiği kumbarasındaki bütün parasını Azerbaycan silahlı kuvvetlerine bağışlayan İsranur, mektubun üstüne kalp çizip, üzerine Türkiye ve Azerbaycan yazarak, bir zarfın içinde posta yoluyla İlham Aliyev’e gönderdi.

"SINIRSIZ DESTEĞİMİZİN BİR ÖRNEĞİDİR"

Erciş şeker fabrikasında işçi olarak çalışan 46 yaşındaki 4 çocuk babası Sıddık İşleyen ise, çocuğunun kendisine kumbarasındaki parayı Azerbaycan silahlı kuvvetlerine bağışlamak istediğini söyleyince çok duygulandığını ifade ederek, "İsranur’un bu duyarlı davranışı bizi çok duygulandırdı. Kardeş ülke Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e mektup yazması, tablet almak için kumbarasında biriken 36 TL’yi bağışlaması, tek millet, 2 devlet olan Azerbaycan’a olan sınırsız desteğimizin bir örneğidir.

Haberlerde çatışmaları seyredip böyle bir karar veren çocuğum İsranur, ilk konuyu bana anlattığında çok duygulandım. Kendisine destek olup bu kararına sahip çıktık. Allah oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin yardımcısı olsun" dedi.

































