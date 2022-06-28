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    Van'da tacizci darbedildi

    Van'da kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından sokak ortasında dayak yedi.
    • 28.06.2022 - 23:50
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 23:51
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    Van'da tacizci darbedildi

    Van'da kentin en işlek caddesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir şahsın, bir kadının fotoğrafını çekerek taciz ettiğini iddia eden kalabalık, şahsın etrafını sardı.

    Şahıs onlarca kişi tarafından tekme ve tokatlarla darp edildi. Darp edilen şahıs yine başka bir grup tarafından kurtarılarak alışveriş merkezine götürüldü. Şahıs daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

    Van'da tacizci darp edildi - Video

    Yumruklar havada uçuştu

    Vatandaşların şahsı darp ettiği olay cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı.

    Görüntülerde çok sayıda vatandaşın bir şahsı tekme tokatlarla darp ettiğini görüldü.

    Van da tacizci darbedildi #1

    İkinci taciz iddiası

    Öte yandan, geçtiğimiz hafta Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yabancı uyruklu bir turist, 15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun görüntülerini çektiğini düşünen vatandaşlardan meydan dayağı yemişti.

    İHA'nın haberine göre, emniyet tarafından hastaneye götürülen ve daha sonra yapılan çalışmada şahsın telefonunda herhangi bir fotoğraf ve videoya rastlanmamıştı.

    Van da tacizci darbedildi #2

    Van da tacizci darbedildi #3


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