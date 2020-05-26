Van'da taziye ısrarı, koronavirüs vakalarını artırdı

Van'ın İpekyolu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallede salgına yakalanan bir kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 128'e yükseldi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Ortanca Mahhalesi'nde yasak olmasına rağmen taziye kabul edilen evle bağlantılı koronavirüse yakalananların sayısı 128'e yükselirken, hastanede tedavi altına alınan bir kadın hayatını kaybetti, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar çerçevesinde toprağa verildi.

EDREMİT'TE VAKA SAYISI 35

Öte yandan, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde de yine taziye evi ile bağlantılı vaka sayısı 35'e yükseldi. Uyarıları dikkate almayıp taziyeleri kabul ettiği belirtilen kişiye idari para cezası uygulandı.

18 BİN KİŞİ KARANTİNADA

Van'da toplam vaka sayısı 478, taburcu olan hasta sayısı 378 oldu. Tedbir amaçlı 18 bin kişinin karantina uygulaması devam ediyor.