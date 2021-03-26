Van’da tuzaklanmış 10 kilo C4 patlayıcı ele geçirildi
Van'ın Edremit ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'nın araziye döşediği 10 kilo C-4 patlayıcı ile uzun namlulu silahlar ve mühimmat ele geçirildi.
- DHA
- 26.03.2021 - 15:07
- Güncelleme : 26.03.2021 - 15:15
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, PKK/KCK terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla yaptıkları çalışmalar kapsamında bugün Edremit İlçesi kırsalına operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Van-Hakkari karayolu üzerinde jandarma ekipleri önlem alıp, yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.
Ardından da arazide arama tarama çalışması yapıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
Aramalarda, terör örgütüne ait 10 kilo C-4 patlayıcı, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el dürbünü, 8 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve bir miktar AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.
İMHA EDİLDİ
Ele geçirilen C4 patlayıcı olay yerinde imha edilirken, bir süre trafiğe kapatılan Hakkari-Van karayolu yeniden açıldı.