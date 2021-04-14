Van İpekyolu Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan Akan Ağır, denetim sırasında yerde bulduğu 20 bin lirayı sahibi Melik Fırat Turgut'a teslim etti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan Akan Ağır, arkadaşlarıyla yaptığı rutin denetim sırasında, İpekyolu Belediyesi çıkışında, güvenlik kulübesi girişinde para buldu.

Paranın sahibini bulmak için çalışma başlatan ekipler, güvenlik kulübesindeki kamera kayıtlarını hemen incelemeye aldı.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Kamera kayıtlarından paranın Melik Fırat Turgut'a ait olduğu belirlendi. Kısa sürede Turgut'a ulaşan ekipler, parayı teslim etti.

Melik Fırat Turgut, büyük mutluluk yaşadığını belirterek zabıta memuruna teşekkür etti.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Yolda yürürken parayı kaybettiğini anlatan Turgut, "Zabıta Müdürlüğü personeli Akan Ağır başta olmak üzere tüm Zabıta Müdürlüğümüzün ilgili diğer tüm personellerine teşekkür ediyorum. Paramı bulup bana tutanakla teslim etiler. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Van'da zabıta memuru bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti VİDEO

Parayı bulan zabıta memuru Akan Ağır da insani bir davranışta bulunduğunu, bundan dolayı da büyük mutluluk yaşadığını söyledi.





