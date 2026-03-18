Veda vakti: İllere göre son teravih saatleri 2026

Ramazan ayının sevinci, yerini hüzünlü bir vedaya bırakıyor.

Bir ay boyunca camileri dolduran, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren teravih namazları da bu akşam son kez eda edilecek.

İslam alemi için büyük önem taşıyan bu özel gecede, vatandaşlar bulundukları illere göre teravih namazı saatlerini merak ediyor.

2026 yılının son teravih namazını kılmaya hazırlanan milyonlarca kişi, “Teravih saat kaçta?” sorusuna yanıt ararken, il il namaz vakitleri araştırılmaya başlandı.

İşte, 18 Mart 2026 Çarşamba günü için teravih namazı saatlerine dair detaylar...

18 MART 2026 TERAVİH SAATLERİ

İstanbul: 20.40

Ankara: 20.23

İzmir: 20.44

