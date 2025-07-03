Yalova'da 6 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

İstanbul'dan tatil için Yalova'ya halasının yanına 8 yaşındaki ağabeyiyle gelen 6 yaşındaki Eyüp Hüseyin Y., hep birlikte Akasya Plajına gitti.

AYNI PLAJDA İKİNCİ FACİA: CANKURTARAN EKSİKLİĞİ YİNE GÜNDEMDE

Saat 16.30 sularında halasının denizde olmadığı sırada ağabeyiyle denizde oynayan Eyüp Hüseyin Y., bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Denizde yüzen diğer vatandaşlar tarafından bilinci kapalı şekilde sudan çıkarılan çocuk, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde ve Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Eyüp Hüseyin Y.'nin cansız bedeni daha sonra hastane morguna getirildi. İstanbul'dan hastane morguna gelen acılı anne ve baba güçlükle ayakta durdu.

Öte yandan Yalova Belediyesi tarafından işletilen plajda geçtiğimiz yıl haziran ayında 8 yaşındaki bir çocuk yine denizde boğularak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası plajda cankurtaran olmaması sosyal medyada büyük tepki görmüştü.