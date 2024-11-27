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İHA

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Yenimahalle köyü Çanakpınar mevkiinde ormanlık alanda yolda araçlarıyla giden vatandaşlar, anne boz ayı ve yavrularını fark etti.

Yolda hızlıca koşan ayılar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

UYKU TUTMADI

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış nedeniyle karlı bir zemine sahip olan ormanda görülen ayıların henüz kış uykusuna yatmadığı gözlemlendi.

Boz ayılar kasım veya aralık ayında kış uykusuna yatıyor.