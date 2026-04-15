Yanlış kurban seçmeyin: Kurbanlıkta en önemli kriterler

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte büyükbaş ya da küçükbaş hayvan almayı planlayan vatandaşlar, doğru ve sağlıklı kurbanlığı nasıl seçeceklerini araştırmaya başladı.

Hem dini şartlara uygun hem de sağlıklı bir kurbanlık seçimi yapmak için bazı önemli kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor.

Kurbanlık hayvanın yaşı, genel sağlık durumu, fiziksel görünümü ve hareketliliğinin en önemli belirleyiciler arasında.

Ayrıca hayvanın küpeli olması, resmi kaydının bulunması ve veteriner kontrolünden geçmiş olması da büyük önem taşıyor.

Peki, kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? İşte hem ibadetin doğru şekilde yerine getirilmesi hem de mağduriyet yaşanmaması için şartlar...

KURBANLIK DİNİ ŞARTLARI

Kurban ibadetinin geçerli olabilmesi için alınacak hayvanın İslami kurallara uygun olması gerekir. Buna göre kurbanlık hayvanın belirli bir yaşa ulaşmış olması şarttır.

Küçükbaş hayvanlar (koyun ve keçi) en az 1 yaşında, büyükbaş hayvanlar (sığır ve manda) ise en az 2 yaşında olmalıdır.

Ayrıca hayvanın kurban edilmeye engel ciddi bir kusurunun bulunmaması gerekir. Kör, topal, aşırı zayıf ya da hasta hayvanlar kurbanlık olarak kabul edilmez.

Dişi ya da erkek olması fark etmese de hayvanın sağlıklı ve kurban edilmeye uygun olması esastır.

KURBANLIK FİZİKSEL ŞARTLARI

Kurbanlık seçerken hayvanın dış görünüşü ve genel durumu da dikkatle incelenmelidir.

Sağlıklı bir kurbanlık; canlı, hareketli ve iştahlı olmalıdır.

Tüyleri parlak, gözleri canlı bakmalı, burnu akıntısız ve temiz olmalıdır.

Aşırı zayıf, kemikleri belirgin, halsiz ya da yürümekte zorlanan hayvanlardan uzak durulmalıdır.

Ayrıca hayvanın kulak küpesinin bulunması ve resmi kayıtlarının olması, sağlık kontrolünden geçtiğini gösteren önemli bir işarettir.

DİYANET KURBANLIK HAYVANLA İLGİLİ MERAK EDİLENLER