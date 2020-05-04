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- Yalova'da kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza
Yalova'da kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza
Polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesilirken, kumar malzemeleri ele geçirildi.
- DHA
- 04.05.2020 - 11:44
Yalova'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler adrese operasyon düzenledi.
9 KİŞİ YAKALANDI
Düzenlenen operasyonda E.A., Y.A., B.D., F.K., F.K., H.C., A.İ., T.A., M.G. adlı şüpheliler yakalandı.
4 deste oyun kağıdı, 9 adet adisyon ve masada bulunan paralara ise el konuldu.
28 BİN 350 LİRA PARA CEZASI
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan 2 kişiye, 2 bin 450 lira ceza kesildi.
Operasyonda yakalanan 7 kişiye ise koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadıkları ve ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.