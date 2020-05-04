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    Yalova'da kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza

    Polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesilirken, kumar malzemeleri ele geçirildi.
    • DHA
    • 04.05.2020 - 11:44
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    Yalova'da kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza

    Yalova'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Ekipler adrese operasyon düzenledi.

    9 KİŞİ YAKALANDI

    Düzenlenen operasyonda E.A., Y.A., B.D., F.K., F.K., H.C., A.İ., T.A., M.G. adlı şüpheliler yakalandı.

    4 deste oyun kağıdı, 9 adet adisyon ve masada bulunan paralara ise el konuldu.

    28 BİN 350 LİRA PARA CEZASI

    Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan 2 kişiye, 2 bin 450 lira ceza kesildi.

    Operasyonda yakalanan 7 kişiye ise koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadıkları ve ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

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