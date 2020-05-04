Yalova'da kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza

Yalova'da kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza

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Polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesilirken, kumar malzemeleri ele geçirildi.

Yalova'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler adrese operasyon düzenledi.

9 KİŞİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda E.A., Y.A., B.D., F.K., F.K., H.C., A.İ., T.A., M.G. adlı şüpheliler yakalandı.

4 deste oyun kağıdı, 9 adet adisyon ve masada bulunan paralara ise el konuldu.

28 BİN 350 LİRA PARA CEZASI

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan 2 kişiye, 2 bin 450 lira ceza kesildi.

Operasyonda yakalanan 7 kişiye ise koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadıkları ve ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.