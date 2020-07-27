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- Yalova'da mahalleye ücretli girişten vazgeçildi
Yalova'da mahalleye ücretli girişten vazgeçildi
- DHA
- 27.07.2020 - 00:03
Yalova’nın Altınova ilçesinde, kum plajı ile tatilcilerin tercih ettiği bir belde olan Kaytazdere’nin sahil bölgesine girişte vatandaşlardan bir süre önce 5 TL ücret talep edilmeye başlandı.
PLAJA 500 METRE MESAFEDE GİRİŞ TALEP EDİLDİ
Plajın başlangıç noktası yerine, plaja yaklaşık 500 metre mesafedeki mahallenin girişinde başlayan uygulama, özellikle bölge halkı ve mahalleye girmek isteyen vatandaşlar tarafından tepki topladı.
"HİJYEN MALZEMESİ VE SAHİL TEMİZLİĞİ İÇİN" DENDİ
Zabıta ekipleri tarafından, mahalle girişinde vatandaşların tek tek ateşleri ölçülürken, girişe asılan panoda da ücretlerin hijyen malzemesi ve sahil temizliğinde kullanılacağı belirtildi.
TEPKİLER GELİNCE VAZGEÇİLDİ
Belediye, ücretli geçiş uygulamasından, bölgeye gelen ziyaretçilerin tepki göstermesi üzerine vazgeçti. Daha önce vatandaşlardan alınan 5 TL'lik ücret artık talep edilmeyecek.