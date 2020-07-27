Yalova'da mahalleye ücretli girişten vazgeçildi

Yalova'nın Kaytazdere beldesindeki Saralkent Mahallesi’nin girişinde vatandaşlardan ücret talep edilen uygulamasına tepkiler gelince, uygulamadan vazgeçildi.

Yalova’nın Altınova ilçesinde, kum plajı ile tatilcilerin tercih ettiği bir belde olan Kaytazdere’nin sahil bölgesine girişte vatandaşlardan bir süre önce 5 TL ücret talep edilmeye başlandı.

PLAJA 500 METRE MESAFEDE GİRİŞ TALEP EDİLDİ

Plajın başlangıç noktası yerine, plaja yaklaşık 500 metre mesafedeki mahallenin girişinde başlayan uygulama, özellikle bölge halkı ve mahalleye girmek isteyen vatandaşlar tarafından tepki topladı.

"HİJYEN MALZEMESİ VE SAHİL TEMİZLİĞİ İÇİN" DENDİ

Zabıta ekipleri tarafından, mahalle girişinde vatandaşların tek tek ateşleri ölçülürken, girişe asılan panoda da ücretlerin hijyen malzemesi ve sahil temizliğinde kullanılacağı belirtildi.

TEPKİLER GELİNCE VAZGEÇİLDİ

Belediye, ücretli geçiş uygulamasından, bölgeye gelen ziyaretçilerin tepki göstermesi üzerine vazgeçti. Daha önce vatandaşlardan alınan 5 TL'lik ücret artık talep edilmeyecek.