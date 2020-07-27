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    Yalova'da mahalleye ücretli girişten vazgeçildi

    Yalova'nın Kaytazdere beldesindeki Saralkent Mahallesi’nin girişinde vatandaşlardan ücret talep edilen uygulamasına tepkiler gelince, uygulamadan vazgeçildi.
    • DHA
    • 27.07.2020 - 00:03
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    Yalova'da mahalleye ücretli girişten vazgeçildi

     

    Yalova’nın Altınova ilçesinde, kum plajı ile tatilcilerin tercih ettiği bir belde olan Kaytazdere’nin sahil bölgesine girişte vatandaşlardan bir süre önce 5 TL ücret talep edilmeye başlandı.

    PLAJA 500 METRE MESAFEDE GİRİŞ TALEP EDİLDİ

    Plajın başlangıç noktası yerine, plaja yaklaşık 500 metre mesafedeki mahallenin girişinde başlayan uygulama, özellikle bölge halkı ve mahalleye girmek isteyen vatandaşlar tarafından tepki topladı.

    Yalova'da mahalleye ücretli girişten vazgeçildi #1

    "HİJYEN MALZEMESİ VE SAHİL TEMİZLİĞİ İÇİN" DENDİ

    Zabıta ekipleri tarafından, mahalle girişinde vatandaşların tek tek ateşleri ölçülürken, girişe asılan panoda da ücretlerin hijyen malzemesi ve sahil temizliğinde kullanılacağı belirtildi.

    Yalova'da mahalleye ücretli girişten vazgeçildi #2

    TEPKİLER GELİNCE VAZGEÇİLDİ

    Belediye, ücretli geçiş uygulamasından, bölgeye gelen ziyaretçilerin tepki göstermesi üzerine vazgeçti. Daha önce vatandaşlardan alınan 5 TL'lik ücret artık talep edilmeyecek.

    Yalova'da mahalleye ücretli girişten vazgeçildi #3

    Yalova'da mahalleye ücretli girişten vazgeçildi #4

    Yalova'da mahalleye ücretli girişten vazgeçildi #5

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