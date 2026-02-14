Yalovalı Sabahat Teyzenin ördüğü 400 bere, Siirt’teki komandolara ulaştı

- 75 yaşındaki Sabahat teyzenin ördüğü 400 bere, Siirt'teki jandarma komandolarına ulaştı.
- Komandolar gönderilen bereleri memnuniyetle karşıladı ve Sabahat teyzeye teşekkür etti.
- Yetkililer, Sabahat teyzenin bu davranışının toplumsal dayanışmanın örneği olduğunu belirtti.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, gönderilen berelerin anlamına dikkat çekildi.
"EMEĞİN VE HAYIR DUASININ TA KENDİSİ"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Onlar sadece birer bere değil; şefkatin, emeğin ve hayır duasının ta kendisidir. Yalova’da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyzemizin örmüş olduğu 400 bere, Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman Jandarma Komandolarımıza ulaştırıldı.
KOMANDOLARDAN TEŞEKKÜR MESAJI
Soğuk kış şartlarında görev yapan komandolara ulaştırılan bereler, birlik personeli tarafından memnuniyetle karşılandı. Bereleri teslim alan komandoların, Sabahat teyzeye teşekkür mesajlarını ilettiği belirtildi.
Yetkililer, Sabahat teyzenin örnek davranışının toplumsal dayanışmanın güzel bir yansıması olduğunu vurguladı.