Yalovalı Sabahat Teyzenin ördüğü 400 bere, Siirt’teki komandolara ulaştı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, gönderilen berelerin anlamına dikkat çekildi.

"EMEĞİN VE HAYIR DUASININ TA KENDİSİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Onlar sadece birer bere değil; şefkatin, emeğin ve hayır duasının ta kendisidir. Yalova’da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyzemizin örmüş olduğu 400 bere, Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman Jandarma Komandolarımıza ulaştırıldı.