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    Yanan Vaniköy Camisi'nin imamının altınları bulundu

    İstanbul Üsküdar'da yanan tarihi Vaniköy Camii imamının yangın sonrası evinde bulamadığını iddia ettiği altınları bulundu.
    • DHA
    • 18.11.2020 - 23:02
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    Yanan Vaniköy Camisi'nin imamının altınları bulundu

    Üsküdar Çengelköy'de 3 gün önce tarihi Vaniköy Camii yanmış,  imam Mustafa Coşkun ziynet eşyalarını yangın sonrası evinde bulamadığını iddia etmişti.

    KAYIP SANILAN ALTINLARI BULUNDU

    Polis ekipleriyle birlikte lojmanda uzun süre yapılan aramalarda Coşkun'un, kaybolduğu iddia edilen altınları bulundu.

    Üsküdar'da tarihi camide yangın İZLE

    Yanan Vaniköy Camisi nin imamının altınları bulundu #1

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