Yanan Vaniköy Camisi'nin imamının altınları bulundu
İstanbul Üsküdar'da yanan tarihi Vaniköy Camii imamının yangın sonrası evinde bulamadığını iddia ettiği altınları bulundu.
- DHA
- 18.11.2020 - 23:02
Üsküdar Çengelköy'de 3 gün önce tarihi Vaniköy Camii yanmış, imam Mustafa Coşkun ziynet eşyalarını yangın sonrası evinde bulamadığını iddia etmişti.
KAYIP SANILAN ALTINLARI BULUNDU
Polis ekipleriyle birlikte lojmanda uzun süre yapılan aramalarda Coşkun'un, kaybolduğu iddia edilen altınları bulundu.
Üsküdar'da tarihi camide yangın İZLE