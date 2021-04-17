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    Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

    Sultangazi’de bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenip fenalaşan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 17.04.2021 - 05:21
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    Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi 2.Cebeci caddesi üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

    Fabrikadan yoğun dumanlar yükselirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    MÜDAHALE EDERKEN FENALAŞTI

    Fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri fenalaştı.

    Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri itfaiye erine ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı.

    Yangının çıktığı fabrikanın karşısında bekçilik yapan Hüseyin Türk, "İçeride kimse yoktu, boştu içerisi. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri vardı. İçeride dumandan zehirlendi ve sonra yere düştü. Başka da yaralı kimse yok" diye konuştu.

    Fabrikadaki yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı #1

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    Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı #5


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