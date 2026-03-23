Yapı Kredi’den geri ödemesiz 20.000 TL’lik jest: İşte şartları

Yapı Kredi, yeni müşterilere yönelik dikkat çeken bir kampanyayı duyurdu.

Belirli tarihler arasında bankaya katılan ve kampanya şartlarını yerine getiren kullanıcılar için toplamda 20.000 TL’ye varan geri ödemesiz avans imkanı sunuluyor.

Kampanya kapsamında kredi kartı başvurusu ve belirli bankacılık işlemlerini gerçekleştiren müşterilere farklı tutarlarda avantajlar sağlanması planlanıyor.

Banka, kampanya şartlarını açıkladı:

20.000 TL GERİ ÖDEMESİZ FIRSAT

16-31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile bankaya ilk kez katılan müşteriler, belirli adımları tamamlamaları durumunda toplamda 20.000 TL’ye varan geri ödemesiz avantajdan yararlanabilecek.

Kampanya kapsamında, Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olma işlemini tamamlayan ve referans kodu “SINIRSIZ20BIN”i giren kullanıcılar, bireysel kredi kartı başvurusu yaparak onaylanan kartlarını kullanıma açtıklarında fırsattan yararlanabilecek.

Ayrıca, sınırsız hesap açıp belirlenen tutarda mevduat ekleyen müşterilere de önemli bir avantaj sağlanacak.

Kampanyadan faydalanacak müşterilere, 100 TL değerinde Worldpuan yüklemesi, 1.000 TL kredi kartı yüklemesi ve sınırsız hesap şartlarını yerine getirenlere 19.000 TL tutarında ek yükleme yapılacak.

Ödüllendirmeler 10 Nisan 2026’ya kadar gerçekleştirilecek.