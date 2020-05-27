Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ayağından yaralanmış yavru kediyi veterinere götüren kişiyi polis ekipleri tebrik etti.

Arefe ve Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin Turgutlu ilçesinde denetim yapan polis ekibi, otomobiliyle dışarı çıkan bir vatandaşı durdurdu.

YARALI KEDİYİ VETERİNERE GÖTÜRDÜ

İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsü, sokağa çıkma yasağı olduğunu ve neden sokağa çıktığını soran polislere, arabada yaralı bir kedi olduğunu ve veterinere götürdüğünü bildirdi.

Yaralı kedi için sokağa çıktı, polisten tebrik aldı

POLİS, VATANDAŞIN DUYARLILIĞINI TAKDİR ETTİ

Polis ekipleri, kutu içinde ayağından yaralı yavru kediyi kendilerine gösteren vatandaşı, duyarlılığı için tebrik etti.

Herhangi bir idari işlem yapılmayan sürücünün, veterinere gitmesine izin verildi.