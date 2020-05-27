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- Yaralı kedi için sokağa çıktı, polisten tebrik aldı
Yaralı kedi için sokağa çıktı, polisten tebrik aldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ayağından yaralanmış yavru kediyi veterinere götüren kişiyi polis ekipleri tebrik etti.
- AA
- 27.05.2020 - 02:48
Arefe ve Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin Turgutlu ilçesinde denetim yapan polis ekibi, otomobiliyle dışarı çıkan bir vatandaşı durdurdu.
YARALI KEDİYİ VETERİNERE GÖTÜRDÜ
İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsü, sokağa çıkma yasağı olduğunu ve neden sokağa çıktığını soran polislere, arabada yaralı bir kedi olduğunu ve veterinere götürdüğünü bildirdi.
Yaralı kedi için sokağa çıktı, polisten tebrik aldı
POLİS, VATANDAŞIN DUYARLILIĞINI TAKDİR ETTİ
Polis ekipleri, kutu içinde ayağından yaralı yavru kediyi kendilerine gösteren vatandaşı, duyarlılığı için tebrik etti.
Herhangi bir idari işlem yapılmayan sürücünün, veterinere gitmesine izin verildi.