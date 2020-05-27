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    Yaralı kedi için sokağa çıktı, polisten tebrik aldı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ayağından yaralanmış yavru kediyi veterinere götüren kişiyi polis ekipleri tebrik etti.
    • AA
    • 27.05.2020 - 02:48
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    Yaralı kedi için sokağa çıktı, polisten tebrik aldı

    Arefe ve Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin Turgutlu ilçesinde denetim yapan polis ekibi, otomobiliyle dışarı çıkan bir vatandaşı durdurdu.

    YARALI KEDİYİ VETERİNERE GÖTÜRDÜ

    İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsü, sokağa çıkma yasağı olduğunu ve neden sokağa çıktığını soran polislere, arabada yaralı bir kedi olduğunu ve veterinere götürdüğünü bildirdi.

    Yaralı kedi için sokağa çıktı, polisten tebrik aldı

    POLİS, VATANDAŞIN DUYARLILIĞINI TAKDİR ETTİ

    Polis ekipleri, kutu içinde ayağından yaralı yavru kediyi kendilerine gösteren vatandaşı, duyarlılığı için tebrik etti.

    Herhangi bir idari işlem yapılmayan sürücünün, veterinere gitmesine izin verildi.

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