Yargıtay'dan soyadı hakkında emsal karar

Gaziantep'te annenin boşandıktan sonra velayeti kendisine verilen çocuğuna, dava yoluyla kendi soyadını vermesine babanın itirazı, "çocuğun üstün yararı" gerekçesiyle kabul edildi.

Gaziantep’te yaşayan bir çift, 2016 yılında açılan davayla boşandı. Çiftin tek çocuğunun velayeti anneye verildi. Anne, çocuğuna mahkeme kararıyla kendi soyadını verdi. Karara baba, itiraz etti. Mahkeme itirazı reddedince dava, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay da velayeti alan annenin, çocuğun yararına bir durum olmadıkça soyadını değiştiremeyeceğine hükmederek, kararı bozdu. Çocuğa, babanın soyadını verdi.

ANNENİN İSTEĞİ YETERLİ OLMAYACAK

2015 yılından sonra, velayet hakkı kapsamında anneye sınırsız yetki verildiğini söyleyen avukat Ferit Yıldırım, Yargıtay'ın son karar ile sınırsız bir yetki olmadığını, velayeti kullanarak, ‘İstediğim zaman soyadı değiştiririm’ düşüncesinin önüne geçildiğini ifade etti. Babanın avukatı olan Yıldırım, sadece velayet hakkını almanın, çocuğun soyadını değiştirmeye yeterli olmayacağını vurguladı. Annenin, çocuğun soyadını değiştirirken, mahkemeye haklı gerekçeler sunması gerektiğini ifade eden avukat Ferit Yıldırım, kararın emsal nitelikte olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Anne boşandığı eşinin soyadını, çocuğunun hayatını olumsuz etkileyeceğini kanıtlarsa değiştirebilecek. Babası bir suça karışmış ya da başka bir yüz kızartıcı suçu varsa ve bu durum çocuğa da zara verecekse, anne bunu mahkemeye sunar, o şekilde kendi soyadını verebilir" dedi.

"2015 YILINDAN BU YANA VELAYET SAHİBİ ANNELER AÇTIĞI DAVALARI KAZANDI"

Avukat Ferit Yıldırım, 2015 yılından itibaren velayet sahibi annelerin açtıkları davalarla, soyisimlerini çocuklarına verdiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"2009 yılında soyadı kanununda değişiklik oldu. Çocuk boşanma olduğu zaman velayeti annede olsa bile babasının soyadını alıyordu. O tarihte Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda verdiği bazı kararlar vardı. Sonrasında mahkemeler çeşitli kararlar verdi ve Anayasa Mahkemesi konuya el attı. İlgili kanun maddesi iptal edildiği için velayeti alan annenin çocuğa velayet hakkı kapsamında kendi soyadını verebileceğine karar verdi. 2015 yılından sonra da artık bu yönde davalar açılarak kararlar verilmeye başlandı. Ben de bu konuda her ne kadar cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırsa da çocuğa zarar vereceği yönünde itirazım oldu."

YARGITAY KARARI BOZDU, ÇOCUĞUN SOYADI DEĞİŞMEDİ

Avukat Ferit Yıldırım, ''Babanın avukatlığını yapıyordum. Biz Konya'da görülen davada, yerel mahkemeye itirazımızı yaptık ama mahkeme, çocuğun zararına olmayacağını düşünerek, annenin soyadını verdi. Bir üst mahkemeye başvurduk, karar değişmedi. Biz de konuyu Yargıtay'a taşıdık. Aynı gerekçeler ile derdimizi anlatınca, Yargıtay, Haziran 2020 tarihli kararında, velayeti alan annenin sadece velayeti aldığı için, hiçbir gerekçe göstermeden çocuğun soyadını değiştiremeyeceğine karar verdi. Değişiklik olabilmesi için çocuğun üstün bir yararının olması gerektiği de kararda yer aldı. Yargıtay'ın verdiği bu isabetli karar ile çocuğun soy ismi değişmemiş oldu'' diye konuştu.