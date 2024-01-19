Yarıyıl tatilinde otobüs biletleri tükendi! Şirketler ek sefer düzenliyor Milyonlarca öğrenci karnelerini alarak, 15 günlük sömestir tatiline başladı.. Tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler ise otobüs firmalarında hareketliliği artırdı.

AA & Ensonhaber

Milyonlarca öğrencinin yarıyıl tatili bugün başladı..

Karnelerini alan öğrenciler derslere iki hafta ara verirken, yeni dönem zili ise 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Aileler ise çocukları ile birlikte tatil planlarını yaptı.

Tatili memleketinde geçirmek isteyenler ise otobüs biletlerini tüketti.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, bugün çocukların karne almasıyla birlikte yarıyıl tatilinin başladığını, bunun da otobüs firmalarında hareketliliği artırdığını söyledi.

Biletler tükendi, ek sefer konuldu

Tatilde birçok ailenin seyahat edeceğini dile getiren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Yarıyıl tatili için satışa sunulan otobüs biletleri tükendi, ek seferler konuldu. Türkiye genelinde günde 17 bin civarında otobüs seferi yapılıyor. Yarıyıl tatili boyunca toplam 3 bin ek sefer yapılması planlandı. Ek seferler daha çok kısa mesafe ve büyükşehirlere düzenlendi.

5,5 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor

Yıldırım, yarıyıl tatilinin başladığı ve bittiği tarihlerde otobüslerin doluluk oranlarının daha yüksek olduğuna işaret etti.

Üniversitelerin tatil zamanlarıyla bir çakışma olmaması nedeniyle bekledikleri yoğunluğunun yaşanmadığını belirten Yıldırım, "Yarıyıl tatili süresince yaklaşık 5,5 milyon kişinin seyahat etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, otobüs bileti fiyatlarının düşük olduğunu belirterek, "Rekabetçi bir ortam var. Bilet fiyatlarımız maliyetleri karşılayacak şekilde bile değil. Uçak fiyatlarında zaman zaman kampanya yapılıyor ama biz fiyatlarımızda oynama yapamıyoruz." dedi.

Sürücülere uyarıda bulundu

Yarıyıl tatilinde yollarda yoğunluk olabileceğini söyleyen Yıldırım, sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Yıldırım, otobüs şoförlerinin özellikle uykusuz ve yorgun yola çıkmamaları gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: