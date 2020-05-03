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- Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü sürücü kaza yaptı
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü sürücü kaza yaptı
- DHA
- 03.05.2020 - 11:04
Adana'nın Seyhan ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkollü şekilde otomobiline binerek gezintiye çıkan Cevdet Ay, bir süre sonra direksiyon kontrolünü yitirerek park halinde bulunan yolcu otobüsüne çarptı.
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Ay, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı.
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü sürücü kaza yaptı ViDEO
"ALLAH ALLAH, YASAK MI VARDI"
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında 'Alkol aldınız mı?' sorusuna yanıt veren Cevdet Ay, "Bayağı alkol aldım. Aslında biraz aldım. Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu" dedi.
Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Ay’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.