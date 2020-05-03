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    Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü sürücü kaza yaptı

    Adana'da, sokağa çıkma kısıtlamasında park halindeki yolcu otobüsüne çarpan ve yaralanan sürücü, "Alkollüyüm. Sokağa çıkmak yasak mıydı? Haberim yoktu" dedi.
    • DHA
    • 03.05.2020 - 11:04
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    Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü sürücü kaza yaptı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkollü şekilde  otomobiline binerek gezintiye çıkan Cevdet Ay, bir süre sonra direksiyon kontrolünü yitirerek park halinde bulunan yolcu otobüsüne çarptı.

    SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine  polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Ay, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı.

    Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü sürücü kaza yaptı ViDEO

    "ALLAH ALLAH, YASAK MI VARDI"

    Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında 'Alkol aldınız mı?' sorusuna yanıt veren Cevdet Ay, "Bayağı alkol aldım. Aslında biraz aldım. Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu" dedi.

    Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Ay’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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