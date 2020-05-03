Antalya'da yaya, otomobilin altında kalmaktan kaçarak kurtuldu

Kontrolden çıkarak kaldırıma çıkan aracı fark eden yaya Aslan Uslu, saniye farkıyla ölümden döndü.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kadıpaşa Mahallesi'nde, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, kullandığı 06 DN 3169 otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aniden hızlanan otomobil, yol kenarında park halindeki bir araca çarparak yön değiştirdi.

ARACI FARK EDEN YAYA SON ANDA KURTULDU

Yayalar ve dükkanların bulunduğu kaldırıma çıkan otomobil o sırada kaldırımda bekleyen 49 yaşındaki Aslan Uslu'nun üzerine doğru yöneldi.

Son anda kendini yana atarak kurtulan Aslan Uslu'yu geçen araç ise yaklaşık 20 metre ilerideki dükkanın tezgahlarına çarptıktan sonra durdu.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da yayanın kaldırıma çıkan araçtan kaçış anı

"ALLAH KORUDU"

Kamera kayıtlarını sosyal medyada paylaşan Aslan Uslu, "Yolun karşısında otomatik vites araba park halindeyken birden hızlanıp önündeki araca çarptı, o hızla yön değiştirip üstümüze geldi. Yolun karşısından bir araç çıkıp yol değiştirip hayatın sizin için akışını bir anda değiştirebilir. Allah korudu" notuyla paylaştı.