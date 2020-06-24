Yeni atamalar Resmi Gazete'de

Bazı bakanlıklar içerisinde bulunan müdürlüklere ve 6 üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu ile 6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.





GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Can Acaroğlu ile Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına Ertan Göv atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp getirildi.





HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI