Yeni 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' Resmi Gazete'de

'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SÖZLEŞMELİ AVUKATLIK ÜCRETLERİNE YENİ TARİFE

Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 33 bin TL, dava ücretleri ise 9 bin TL ile 120 bin TL arasında olacak.

Avukatla büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 4 bin TL, sonraki her 1 saat için bin 800 TL olarak belirlenirken, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 7 bin TL oldu.

"TARİFEDE ORTALAMA YÜZDE 36,15 ORANINDA ARTIŞ SAĞLANDI"

Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yeni tarife hakkında yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: