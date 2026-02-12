Bitlis’te kar esareti: 62 köy yolu ulaşıma kapandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bitlis'te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Sabah saatlerinde kent merkezi ve çevresi tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, park halindeki araçlar ve evlerin çatıları kar altında kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca aralıklarla süreceğini bildirdi.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Kar örtüsünün özellikle yüksek ve eğimli bölgelerde risk oluşturduğunu belirten yetkililer, bazı noktalarda çığ tehlikesi bulunduğu uyarısında bulundu. Vatandaşlardan dikkatli olmaları istenirken, sürücülere de buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

62 KÖY YOLU KAPANDI

Yoğun yağış sonrası kent genelinde 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin 10 ayrı şantiyede konuşlu 70 iş makinesi ve 90 personelle yol açma çalışmalarına başladığı belirtildi.

Kent merkezinde ise ana arterlerde Karayolları ekipleri, mahalle aralarında da belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.