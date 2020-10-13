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    Yeni Modüler Üs Bölgeleri TSK'nın hizmetine girdi

    Savunma Sanayii Başkanlığı'nın projesiyle ASELSAN yükleniciliğinde yeni Modüler Üs Bölgeleri'nin (MÜB) inşaları sürüyor.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 10:23
    • Güncelleme : 13.10.2020 - 10:23
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    Yeni Modüler Üs Bölgeleri TSK'nın hizmetine girdi

    Savunma Sanayi Başkanlığı ve ASELSAN'ın yürüttüğü proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla en zorlu coğrafi koşullarda kullanılan ve kalifiye edilmiş yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan modüler üs bölgeleri oluşturuluyor.

    TSK'YA GÜÇ KATACAK

    Modüler yapıdaki üs bölgeleri, üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle güvenlik güçlerine üstünlükler sağlıyor.

    TSK’nın terörle mücadelede ve sınır güvenliğinde beka, keşif-gözetleme, komuta kontrol ve harekât etkinliğini artıran Modüler Üs Bölgeleri'nin kurulumları devam ediyor. Bu kapsamda tamamlanan yeni MÜB'ler, TSK’nın hizmetine girdi.

    Yeni Modüler Üs Bölgeleri TSK nın hizmetine girdi #1

    Elektro-optik, sensör, silah ve komuta kontrol sistemlerine sahip MÜB'ler, kritik bölgelerde ve sarp arazi kesimlerinde kurulan balistik korumalı modüler yapılar sayesinde birliklere güvenliği sağlanmış yaşam alanları tesis ediyor.

    Yeni Modüler Üs Bölgeleri TSK nın hizmetine girdi #2

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