Yeni TOKİ konutları İstanbul'da nereye, hangi ilçeye yapılacak? Konutların konumu...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

81 ilde inşa edilecek olan "Yüzyılın konut projesi" için detaylar belli oldu.

Toplamda 500 bin sosyal konut yapılacak ve İstanbul'un payına 100 bini düşecek.

Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.

Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

İstanbul'da ikamet edenler, hangi ilçelerde konutların yükseleceğini merak ediyor.

"TOKİ konutları İstanbul'da nereye yapılacak", "TOKİ 500 bin konut hangi ilçede", "TOKİ konutları yeri belli oldu mu" gibi başlıklar araştırılıyor.

İşte, TOKİ İstanbul konutları için detaylar...

TOKİ İSTANBUL KONUTLARI HANGİ İLÇEDE OLACAK 2025

Katıldığı bir televizyon programında projeyle ilgili bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul 100 bin konut projesi kapsamında detayları paylaştı.

Bakan Kurum; "7 bölgede projemizi yapıyoruz. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Yerleri konusunda çalışıyoruz. Bu konutların hepsi bizim deprem dönüşümü için attığımız önemli bir adım olacak." dedi.

İstanbul'da hem Anadolu hem de Avrupa yakasına sosyal konutlar yapılacak.

Hangi ilçelerde sosyal konut evlerinin yapılacağı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.