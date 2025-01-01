Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

AA

Yurtta 2025 yılına girilmesiyle birlikte yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler de belli oldu.

ADANA'DA YILIN İLK BEBEĞİ "UMUT" OLDU

Bedia (38) ve Karaman Kayalar (40) çiftinin saat 00.00'da doğan erkek bebeklerine, "Umut" ismi verildi.

Anne Bedia Kayalar, gazetecilere, bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Dördüncü bebeği olduğunu belirten Kayalar, doğumu bugün beklemediklerini, kendileri için sürpriz olduğunu dile getirdi.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Erdoğan Koca da "Yılın ilk bebeği ailesine ve ülkemize hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz aileyi. Başarı ve mutlu dolu bir hayat diliyoruz." diye konuştu.

VAN

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2025 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. Hüsna ve Muhammed Emin Özdemir çiftinin bebeğine Eymen ismi verildi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, 2024 yılında olduğu gibi yeni yılda da sağlık hizmetlerinin devam ettiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının yeni yıla işlerinin başında girdiğini ifade eden Sarıkaya, "Yeni doğan bebeklerle yeni yılımızı kutladık. İlimizde doğurganlık hızı yüksek olduğu için her sene yeni bebeklerimizle yeni yıla giriyoruz. Hastanemizde ilk doğan bebeğe bundan sonraki yaşamında mutluluklar diliyoruz. Ailesiyle beraber sağlıklı, huzurlu ve uzun yıllar geçirmesini diliyoruz." dedi.

Yeni yıla mutlu girdiğini dile getiren baba Özdemir ise, "Bebek sahibi olmak isteyenlere Allah bu mutluluğu nasip etsin. Güzel bir duygu." diye konuştu.

KOCAELİ

Harun ve Cansever Alpgün çifti 00.02'de 2 kilo 580 gram ağırlığında doğan erkek bebeklerine hangi ismi vereceklerini henüz kararlaştırmadı.

Doğumu gerçekleştiren Op. Dr. Ayşe Seda Daryal, normal yoldan dünyaya gelen bebeğin ailesiyle sağlıklı yıllar geçirmesini diledi.

KONYA

Kentte yılının ilk bebeği Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğdu.

Rukiye ve Emre Yorgancı çiftinin kız bebekleri 3 kilo 350 gram ağırlığında doğdu. Saat 00:01'de dünyaya gözlerini açan bebek ile annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anneyi hastanede ziyaret eden Konya Valisi İbrahim Akın, Zümra bebeğin Adana'da uzman çavuş olarak görev yapan babası Emre Yorgancı'yı cep telefonundan görüntülü arayarak tebrik etti.

Eşinin doğumu nedeniyle görev yaptığı ilden izin alarak yola çıkan Yorgancı, duygu dolu anlar yaşadı.

Anne Yorgancı, gazetecilere, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bir kızımız olmasını çok istiyorduk. Ağabeyine de kardeş oldu. Eşim de yolda geliyor. Onun da yolda olmasını çok isterdim. Ama kendisi asker. Allah isteyen herkese nasip etsin" diye konuştu.

Ziyarete katılan İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da aileye tebriklerini iletti.