Yenikapı-Kirazlı metrosunda çıkan kavgada silah çekildi İstanbul Yenikapı-Kirazlı hattında seyir halindeki bir metroda çıkan tartışmada taraflardan birinin silah çekmesiyle yaşanan panik kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

Yine metro, yine kavga…

İstanbul’da seyir halinde metroda, iki kişi arasında tartışma çıktı.

Kavganın nedeni henüz bilinmezken, yaşanılan korku dolu anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İki kişinin arasında başlayan tartışma, şiddetlendi.

Silah çekti

Taraflardan birinin diğerine silah çekmesi ise kavgadaki son nokta oldu. Silahı gören yolcular büyük panik için çığlık attı.

Daha sonra silahını indiren saldırgana vatandaşlar tutarak başka vagona götürdü.

Öte yandan, saldırganın metroya nasıl silahla bindiği ise merak konusu oldu.