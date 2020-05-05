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- Yetiştiricilere 100 milyon liralık yem desteği
Yetiştiricilere 100 milyon liralık yem desteği
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvan yetiştiriciliği konusunda açıklamalarda bulundu.
- AA
- 05.05.2020 - 11:24
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere verilen destekle ilgili bilgiler paylaştı.
Tarım ve Orman Akademisi Çiftçi Uzaktan Eğitim Programı'nın hayata geçirilmesi toplantısında konuşan Bakan Pakdemirli, yetiştiricilere hayvan başı 65 lira yem desteği verdiklerini bildirdi.
Pakdemirli, yem desteğinin toplamda 100 milyon lira olduğunu kaydetti.