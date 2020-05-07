Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım için geri sayım

Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasında yapılan kaçak bölümler 13 Mayıs'a kadar yıkılacak.

Muğla'nın Bodrum ilçeci Bitez Mahallesi'nde Yılmaz Özdil'e ait villada, kaçak yapılar tespit edilmesinin ardından inceleme başlatılmıştı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi.

TEBLİGAT GİTTİ

Belediye de söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil Ailesi'ne tebligat gönderdi.

13 MAYIS'A KADAR YIKMAZSA BELEDİYE KEPÇEYLE GİDECEK

Bu tarihe kadar yıkım işlemleri yapılmazsa, yıkımı belediye ekipleri yapacak. Belediyenin de yapmaması halinde yıkımın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştireceği ifade edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İmar Barışı'ndan sonra da kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanılttığı iddia edilen Yılmaz Özdil'in eşi hakkında, 'yalan beyanda bulunduğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacak.

Bodrum Belediyesi, Özdil'in kaçak yaptığını tescilledi



