Dolar
7.5544
0.102%
Euro
8.9574
0.039%
Altın
1952.45
0.4248%
Borsa
1112.34
0.1512%
G. Altın
474.794
0.6512%
Bitcoin
82669.82
0.0167%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C
    Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı

    Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı

    Bitlis’te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu, 747 personelin katılımı ile başlatıldı. Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 71 terörist etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 09:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı Yıldırım operasyonları devam ediyor.

    Terörle mücadele kapsamında Bitlis bölgesinde Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı.

    747 PERSONEL BİTLİS'TE

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada operasyona 747 personelin katıldığı aktarıldı.

    Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken terörün finansal kaynak ve mühimmat anlamında da büyük darbe aldığı belirtildi.

    Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı ViDEO

    Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı #1

    71 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Yapılan açıklamada şöyle denildi;

    "Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Yıldırım operasyonlarında toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi."

    Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı #2

    38 İŞ BİRLİKÇİ YAKALANDI

    Operasyonlarda ayrıca 38 iş birlikçi yakalandı, 141 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı #3

    Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı #4

    Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı #5

    Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı #6

    Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir