Bitlis’te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu, 747 personelin katılımı ile başlatıldı. Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 71 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı Yıldırım operasyonları devam ediyor.

Terörle mücadele kapsamında Bitlis bölgesinde Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı.

747 PERSONEL BİTLİS'TE

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada operasyona 747 personelin katıldığı aktarıldı.

Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken terörün finansal kaynak ve mühimmat anlamında da büyük darbe aldığı belirtildi.

Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı ViDEO

71 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Yıldırım operasyonlarında toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi."





38 İŞ BİRLİKÇİ YAKALANDI

Operasyonlarda ayrıca 38 iş birlikçi yakalandı, 141 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.