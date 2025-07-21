YKS 2025 tercihleri: İşte Türkiye'nin öğrenci şehirleri

YKS 2025 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Türkiye genelinde yüz binlerce üniversite adayı için heyecanlı bir süreç başladı.

Adaylar, tercih edecekleri üniversiteyi seçecek.

Bu kritik aşamada, sadece kazanılacak bölüm ya da üniversite değil; eğitim hayatının geçirileceği şehir de en az bölüm kadar önemli.

Bu nedenle adaylar, yaşam maliyeti, ulaşım kolaylığı, güvenlik, kültürel ve sosyal aktiviteler gibi faktörleri göz önünde bulundurarak öğrenci dostu şehirleri araştırmaya başladı.

Özellikle ailesinden uzakta, şehir dışında üniversite okuyacak öğrenciler için tercih yapılacak şehir; eğitimin kalitesini doğrudan etkileyebilir.

Bu noktada üniversite adayları arasında “Hangi şehir öğrenciye daha uygun?”, “Hangi şehirde yaşam daha kolay?”, “Yurt olanakları nasıldır?” gibi sorular öne çıkıyor.

YKS 2025 tercihini yapacak öğrenciler için Türkiye'nin en çok tercih edilen ve en yaşanabilir öğrenci dostu şehirlerini derledik. İşte o şehirler...

1. ESKİŞEHİR

Türkiye'nin en öğrenci dostu şehirlerinden biri olarak gösterilen Eskişehir, hem Anadolu Üniversitesi hem de Eskişehir Teknik Üniversitesi ile öne çıkıyor.

Bisiklet yolları, tramvay ağı, uygun fiyatlı yurt ve kiralık daire imkanlarıyla öğrenciler için adeta bir cazibe merkezi.

Sanat etkinlikleri, tiyatrolar ve festivallerle zengin bir sosyal yaşam sunan şehir, YKS 2025 tercih sürecinde ilk sıralarda yer alıyor.

2. ÇANAKKALE

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, baraj puanının hemen üzerinde kalan öğrenciler için güçlü bir seçenek oluşturuyor.

Şehrin tarihi dokusu, boğaz manzarası ve sakin atmosferi öğrenci hayatına dinginlik katıyor.

3. TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi ile ünlenen Trabzon, yeşilin ve mavinin birleştiği eşsiz coğrafyasında öğrencilerine doğayla iç içe bir üniversite deneyimi sunuyor.

Kampüsü, aktif öğrenci kulüpleri, şehir manzaralı kafeleri ve uygun barınma olanaklarıyla, özellikle doğayı ve denizi seven öğrenciler için ideal.

4. KONYA

Anadolu'nun merkezinde yer alan Konya, Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi ile büyük bir öğrenci nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

Geniş yurt seçenekleri, öğrencilere yönelik sosyal destek projeleri ve gelişmiş toplu taşıma ağıyla dikkat çekiyor.

Şehrin dini ve kültürel yapısıyla harmanlanan yaşam tarzı, sakin ve dengeli bir öğrencilik dönemi sunuyor.

5. ISPARTA

Süleyman Demirel Üniversitesi ile tanınan Isparta, YKS puanı barajın hemen üzerinde olan öğrenciler için güçlü bir alternatif sağlıyor.

Uygun kiralık ev fiyatları, şehir merkezine yakın kampüsü ve sessiz ortamı ile öne çıkıyor. Özellikle daha sakin, akademik odaklı bir üniversite hayatı isteyen öğrenciler için Isparta ideal bir tercih olabilir.

6. SAMSUN

Karadeniz’in en büyük şehirlerinden biri olan Samsun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin geniş bölümleriyle öğrencilerin ilgi odağı.

Şehir hem doğayla iç içe hem de sosyal açıdan canlı bir yapıya sahip.

YKS 2025 sonrası sağlık, mühendislik, eğitim gibi alanlarda yerleşmek isteyen öğrenciler için çok sayıda tercih imkanı sunan Samsun, uygun yaşam koşullarıyla da öne çıkıyor.

7. BURSA

İstanbul’a olan yakınlığı, gelişmiş ulaşım ağları ve Uludağ Üniversitesi’nin güçlü akademik kadrosuyla Bursa, tercih listelerinde üst sıralarda yer buluyor.

Özellikle mühendislik, sosyal bilimler ve sağlık alanlarında geniş bir bölüm yelpazesi sunan şehir, doğal güzellikleri ve sanayi şehri olmasıyla hem yaşam hem de kariyer planlaması için avantajlı bir konumda.