Yoğun kar ve soğukta huzur operasyonu: JÖH birlikleri dur durak bilmiyor Bitlis'te huzur ve güven ortamının devamı için yoğun kar ve soğukta görev yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesine yönelik operasyonlarına devam ediyor.

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AA & Ensonhaber

Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan 2015 rakımlı Gazi Üs Bölgesi'nde görev yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı'nın koordinasyonunda, zorlu kış koşullarına rağmen operasyonlarını sürdürüyor.

2 metre kalın altında vatan nöbeti

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 2 metreye kadar çıktığı kırsal alanlarda, dağ zirvelerinde, yamaçlarda ve ormanlık alanlarda arazi arama tarama faaliyetlerini sürdüren jandarma özel harekatçıları, dondurucu soğuklara rağmen teröristlere geçit vermiyor.

Kış koşullarına uygun ekipmanları ve yerli silahlarıyla bölgedeki terör örgütleri ve yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelelerini sürdüren JÖH birlikleri, bu çabalarıyla bölgenin huzur ve güvenliğini sağlıyor.

"Hiçbir arazi ve hava şartı, bize engel olmuyor"

Bitlis JÖH Tabur Komutanlığı 1. JÖH Bölük Komutanı, kendilerine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirme azmi ve kararlılığı içinde olduklarını ifade etti.

Hiçbir arazi ve hava şartının görevlerini yapmalarına engel olmadığını vurgulayan bölük komutanı, şunları dedi: