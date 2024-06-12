Yozgat'ta otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı: 4 yaralı Yozgat'ta otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İHA

Yozgat-Çorum karayolu Alaca Kavşağı'nda A.B. idaresindeki 66 ACM 272 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ş.K. yönetimindeki 27 FK 255 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca arkadan çarptı.

Yaralı 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle ticari araç sürücüsü ile 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı.

Hafif ticari araç sürücüsü ve yolcuların Ankara'dan Ağrı'nın Patnos ilçesine gittiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)