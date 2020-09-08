YPG ve PKK, petrol parası için birbirine girdi

Terör örgütleri PKK ile YPG arasında petrol parasının yönetimi üzerinden anlaşmazlık çıktı.

Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin korumasında semiren terör örgütü YPG, PKK'dan bağımsız hareket etmeye başladı. Özellikle petrol gelirlerini Kandil'e göndermek istemeyen YPG'nin başına Fehman Hüseyin getirildi.

PKK, YPG ÜZERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Terör örgütü PKK'nın, Suriye sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı Halef El Muhammed'i, YPG üzerindeki etkisini kaybettiği gerekçesiyle Kandil'e çekip "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'i ise yeniden Suriye sorumlusu olarak görevlendirdiği öğrenildi.

YPG'Yİ KONTROL EDEMEDİ, KANDİL'E ÇEKİLDİ

Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed'in YPG'yi kontrol edemediği kararının, Kandil'e danışmadan karar alınarak, anlaşmalar yapılması gerekçe gösterilerek verildiği öğrenildi. Terörist elebaşlarının, YPG/PYD'nin kontrolünün kaybedilmesinde terörist Halef El Muhammed'in de sorumluluğu olduğu değerlendirilmesi yapıldığı bildirildi. Kandil'e çekilen teröristin, YPG/PYD üzerindeki etkisini nasıl kaybettiği ve nedenleriyle ilgili sorgulanacağı öğrenildi.

TERÖRİSTLERİN "PETROL" KAVGASI

Terör örgütü PKK/KCK Merkez Komite Üyesi Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in yeniden Suriye sorumlusu olarak görevlendirildiği ifade edildi. Edinilen bilgilere göre, terör örgütü YPG ile PKK arasında geçtiğimiz günlerde de petrol parasının paylaşımı konusunda gerginlik yaşandı. ABD’li petrol şirketiyle anlaşma imzalayan YPG/PYD’nin elebaşlarından, sözde Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile PKK elebaşlarından Murat Karayılan arasında bu nedenle gerilimin tavan yaptığı ve iletişimin koptuğu öğrenildi.

Para kazanan terör örgütü YPG/PYD’nin, ABD güdümüne gireceğini ve terörist PKK’dan koparak bağımsızlığını ilan edeceğini düşünen terörist elebaşı Karayılan’ın, petrol parasının kendisine verilmesini istediği kaydedildi. Ancak terörist Mazlum Kobani’nin, terörist elebaşı Karayılan’a kesin olarak hayır cevabı verdiği öğrenildi. Terör örgütü PKK’nın üst kademesinden terörist elebaşı Mazlum Kobani’nin kendilerini bilgilendirmeden, danışmadan hareket etmesi ve anlaşmalara imza atmasına da büyük tepki gösterildiği ifade edildi.